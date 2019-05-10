Барнаульские полицейские пресекли попытку использования поддельного документа: горожанка предъявила фиктивную медкнижку при устройстве на работу на одно из предприятий. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что по факту использования заведомо подложного документа возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данной статье – арест на шесть месяцев.
В сообщении подчеркивается, что этот случай далеко не единичен. Люди часто подделывают личные медицинские книжки, особенно когда пытаются трудоустроиться в места общественного питания. Также нередко предметом преступления являются и водительские удостоверения.
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