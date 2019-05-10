Вечером 9 мая во время прогулки в лесном массиве СНТ "Обские зори" возле поселка Краснообск на двух женщин напал велосипедист, вооруженный скальпелем, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.
Разбойник потребовал отдать ему все деньги. Одна из потерпевших стала громко звать на помощь. На ее крик откликнулись находившиеся неподалеку молодые люди.
Увидев двоих парней, налетчик предпочел скрыться, так и не успев отнять у гражданок их наличность.
Вскоре полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 68-летний местный житель, проживающий на территории садового общества. Он признался в содеянном, уточнив, что деньги ему требовались на спиртное.
Теперь пенсионер стал фигурантом уголовного дела по статье "Разбой". Его проверяют на причастность к другим аналогичным деяниям. Расследование продолжается.
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