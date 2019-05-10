Названа официальная причина смерти известного журналиста Сергея Доренко.
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", ее главный редактор и основатель умер из-за разрыва аорты.
К таким выводам пришли в результате вскрытия, которое проводилось в морге при Троекуровском кладбище.
"Аневризма грудной части аорты разорвана", – так обозначили причину смерти по итогам вскрытия судмедэксперты.
Напомним, ранее появилась информация, что 9 мая Сергей Доренко умер во время управления мотоциклом. Ему было 59 лет.
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