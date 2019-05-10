На продюсера Mash завели уголовное дело

Продюсера телеграм-канала Mash задержали при расследовании крушения Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.
По его словам, мужчина пытался получить запись переговоров пилотов с землей перед той самой жесткой посадкой, после которой возник пожар и погиб 41 человек.
Правда, действовал он не от имени телеграм-канала, а от Генпрокуратуры. При этом, как утверждает источник, он предоставил подложный документ, подтверждающий его слова.
Авиадиспетчеры заподозрили обман и вызвали правоохранительные органы. Теперь сотрудник Mash стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), пишет издание. Санкции статьи предусматривают до полугода ареста.
Главный редактор телеграм-канала Максим Иксанов подтвердил факт задержания продюсера и возбуждении в отношении него уголовного дела. Затем в офис Mash пришли с обысками, изъяв компьютеры и допросив сотрудников.
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