Космонавт Павел Виноградов прокомментировал информацию о появлении устойчивого запаха спирта на МКС после пристыковки американского корабля Dragon-2, сообщает "360".
По его словам, причин может быть всего две. Первая – это применение изопропилового спирта при обеззараживании корабля на Земле.
Вторая – это сами материалы, используемые в космическом корабле, которые могут давать запах, схожий со спиртом.
При этом он выразил уверенность, что никаких проблем на МКС это не вызовет, так как там очень хорошая система очистки воздуха.
Ранее стало известно, что из-за резкого увеличения концентрации изопропилового спирта в воздухе на МКС после пристыковки Роскосмос направил NASA запрос, в котором требует объяснений от SpaceX — компании, запустившей космический грузовик.
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