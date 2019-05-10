После широкого резонанса, актер Максим Виторган в своем Instagram объяснил свою фразу "нам праздновать нечего", которую он использовал по отношению ко Дню Победы.

"Цитата "нам нечего праздновать" относится нам сегодняшним (после-послевоенным) и имеет в виду нашу вину перед нашими ВЕТЕРАНАМИ", — подчеркнул Виторган.

По его словам, ему не нравится не то, что празднуют, а некоторые аспекты самого празднования.

"Мне нравится Бессмертный полк (мой текст о нем двух-трехлетней давности хранит ФБ) и не нравится парад, не нравятся все разновидности "можем повторить", готовность "прикладывать" День Победы ко всему подряд: спортивным результатам, политическим фигурам", — уточнил актер.

Также Виторган выразил неодобрение по отношению к одеванию на детей в военной формы, выступлению "коллективных Наташ Королевых в гимнастерках" и артистам, которые выкладывают фото со съемок в военной форме.

"Мне кажется пошлым и оскорбительным "спасибо деду за победу", — написал Виторган. — Все это мне кажется совершенно не соответствующим самой сути этого дня".

В качестве примера того, каким бы он хотел видеть празднование 9 мая актер привел израильский День жертв холокоста.

По его словам, в этот день страна просто замирает, думает и вспоминает. Нужно помнить и думать, заключает артист.