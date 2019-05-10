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Виторган объяснил, почему в День Победы "нам праздновать нечего"

, ИА "Амител"
Актер считает, что нужно подвиг дедов, а не устраивать парады и концерты
иторган в своем Instagram объяснил свою фразу 'нам праздновать нечего' / Фото: showbizdaily.ru

иторган в своем Instagram объяснил свою фразу "нам праздновать нечего" / Фото: showbizdaily.ru

После широкого резонанса, актер Максим Виторган в своем Instagram объяснил свою фразу "нам праздновать нечего", которую он использовал по отношению ко Дню Победы.

"Цитата "нам нечего праздновать" относится нам сегодняшним (после-послевоенным) и имеет в виду нашу вину перед нашими ВЕТЕРАНАМИ", — подчеркнул Виторган.

По его словам, ему не нравится не то, что празднуют, а некоторые аспекты самого празднования.

"Мне нравится Бессмертный полк (мой текст о нем двух-трехлетней давности хранит ФБ) и не нравится парад, не нравятся все разновидности "можем повторить", готовность "прикладывать" День Победы ко всему подряд: спортивным результатам, политическим фигурам", — уточнил актер.

Также Виторган выразил неодобрение по отношению к одеванию на детей в военной формы, выступлению "коллективных Наташ Королевых в гимнастерках" и артистам, которые выкладывают фото со съемок в военной форме.

"Мне кажется пошлым и оскорбительным "спасибо деду за победу", — написал Виторган. — Все это мне кажется совершенно не соответствующим самой сути этого дня". 

В качестве примера того, каким бы он хотел видеть празднование 9 мая актер привел израильский День жертв холокоста.

По его словам, в этот день страна просто замирает, думает и вспоминает. Нужно помнить и думать, заключает артист.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

10.05.2019 19:46
Евгений

Определённая категория граждан очень хочет сделать из Дня Победы день скорби.

Даже безотносительно морали, нравственности, идеологии и прочих высоких материй - это просто чисто логическая ошибка. Днём скорби может быть день, когда сожгли родную деревню. Днём скорби может быть день, когда звери без объявления войны пересекли нашу границу и принялись бомбить, жечь и стрелять. Ну или днём скорби может быть день, когда на твой город сбросили атомную бомбу.

Как день избавления от всех этих ужасов войны может быть днём скорби? Это праздник! Да, со слезами на глазах. Да, с памятью о погибших. Но суть дня - победа и освобождение от ужаса, а не горечь и скорбь от утрат.

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10.05.2019 21:31
Пионер

В садике детей разделили на 2 группы. Дети радостно бегали наперегонки до фишек с надписью рейхстаг. В чем-то Виторган прав.

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