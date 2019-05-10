Завершился первый этап кругосветного путешествия россиянина Федора Конюхова, который за два года намерен обойти вокруг света на девятиметровой весельной лодке.

"18:00 UTC 09 мая 2019 года, находясь в непосредственной близости от земли, Федор Конюхов пересек финишную черту (Диего-Рамирес, 68’68 з.д.) и тем самым официально завершил свой одиночный переход на весельной лодке "АКРОС" через Южный Тихий Океан с запада на восток за 154 дня 13 часов 37 минут", — говорится в сообщении на сайте путешественника.

Таким образом, он уже переплыл южную часть Тихого океана. Команда встретила его на яхтах и отбуксировала к берегу.

Теперь у Конюхова будет полгода, чтобы набраться сил перед следующим этапом путешествия, который должен стартовать с этой же точки в декабре и завершиться у берегов Австралии.

В общей сложности за три этапа путешествия планируется преодолеть на весельной лодке 27 тысяч километров.

Федор Конюхов известен своими путешествиями самыми необычными способами.

В 2002 на гребной лодке "УРАЛАЗ" он в одиночку пересек Атлантический океан. 16 октября стартовал с Канарских островов, 1 декабря финишировал на острове Барбадос. 3000 миль Федор прошел с мировым рекордом – 46 суток 4 часа. Этот результат до сих пор никем не превзойден.

Спустя почти 15 лет он совершил кругосветный перелет на воздушном шаре за 11 дней. Он вылетел из австралийского города Нортхэм 11 июля 2016 года и приземлился в 160 км от точки вылета 23 июля.

Эти 11 суток он провел в кабине размером 2х1,8 м. Перед полетом он сообщал, что планирует спать в общей сложности 4 часа в день, время от времени отдыхая по 30-40 минут.

Во время полета шар достигал скорости 240 км/ч и поднимался на высоту 10 600 метров. Таким образом, Конюхов побил предыдущие мировые рекорды скорости кругосветного путешествия на воздушном шаре.