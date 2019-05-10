Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Доренко, который скончался на 60-м году жизни.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что лидер страны был давно знаком главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
По словам Пескова, Путин ценил вклад Доренко в развитие российской журналистики и его принципиальную позицию.
Напомним, известному своими злободневными передачами журналисту стало плохо 9 мая в Москве во время управления мотоциклом.
Вскрытие показало, что Доренко умер от разрыва аорты. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
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