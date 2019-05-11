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Квартиру с панорамными окнами и видом на Обь продают в Барнауле за 15 млн

, ИА "Амител"
Жилье площадью 100 квадратных метров расположено в монолитной высотке на улице Чкалова

Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров продают в центре Барнаула за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на 12 этаже монолитной высотки по улице Чкалова. Из окон открывается вид на Обь и проспект Ленина. Панорамное остекление выполнено во всех комнатах.

Высота потолков составляет три метра, установлены кондиционеры. В квартире выполнен дизайнерский ремонт.

Территория дома охраняется. Квартира продается с машино-местом на подземной парковке.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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