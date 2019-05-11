Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров продают в центре Барнаула за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на 12 этаже монолитной высотки по улице Чкалова. Из окон открывается вид на Обь и проспект Ленина. Панорамное остекление выполнено во всех комнатах.
Высота потолков составляет три метра, установлены кондиционеры. В квартире выполнен дизайнерский ремонт.
Территория дома охраняется. Квартира продается с машино-местом на подземной парковке.
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