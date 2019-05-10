Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле нашли новую форму жизни в мировом океане, сообщает lenta.ru со ссылкой на Science Alert.
Исследуя микроорганизмы, полученные в глубинных водах океана, где минимум кислорода, они сделали удивительное открытие.
Обычно при отсутствии кислорода одноклеточные используют для "дыхания" окисленные соединения серы и азота.
Однако серия экспериментов показала, что у микроорганизмов идет окисление мышьяка, который является ядом для абсолютного большинства животных.
Через этот процесс глубинные одноклеточные и черпают энергию, необходимую для продолжения жизнедеятельности в таких условиях.
При изучении зоны обитания таких микроорганизмов ученые сделали вывод, что те живут на глубине от 200 метров до километра и составляют приблизительно 1% от всех морских микробных сообществ.
Комментарии