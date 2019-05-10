В мессенджер Telegram добавили новую функцию для людей, которые пользуются большим количеством чатов, сообщает Regnum.
Пользователи приложения, обновленного до версии 1.7, смогут архивировать чаты, то есть перемещать их в отдельную папку "архив".
Спрятанные таким образом чаты не будут мешать человеку при поиске необходимого ему диалога.
Правда, чтобы они не "выходили" из папки, следует отключить в них уведомления. В противном случае, при появлении первого же сообщения чат вновь вернется на прежнее место.
Отмечается, что новый функционал появился как в мобильном приложении, так и в версии для персональных компьютеров.
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