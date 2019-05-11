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Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки туристом

, ИА "Амител"
Порошенко никак не остановится – тянет полотенца, тапочки и берет все подряд", – заявил Зеленский
Зеленский призвал депутатов Верховной рады назначить инаугурацию на 19 мая / Фото: politjournal.com

Зеленский призвал депутатов Верховной рады назначить инаугурацию на 19 мая / Фото: politjournal.com

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует различные вещи из номера отеля, пишут "Известия".

Он отметил, что Порошенко в последние дни перед истечением срока полномочий производит активные перестановки в высшем командовании армии, "пытается пропихнуть своего главу нацсовета по вопросам телерадиовещания, назначает судей".

"Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы <...> но Порошенко никак не остановится – тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола", – сказал Зеленский в видеообращении на телеканале News One.

Кроме того, он призвал депутатов Верховной рады назначить инаугурацию главы государства на 19 мая. Он отметил, что инаугурацию специально затягивают, чтобы Порошенко смог расставить своих людей на ключевых позициях во власти страны.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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