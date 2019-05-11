Марию Бутину перевели в другую тюрьму

Осужденную в США уроженку Алтайского края Марию Бутину перевели из тюрьмы в городе Александрия (штат Виргиния), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные из официальной тюремной базы страны.
В уведомлении отмечается, что перевод из-под юрисдикции офиса шерифа Александрии состоялся 10 мая. В какой тюрьме находится Бутина сейчас, неизвестно.
Мария Бутина была признана виновной в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство. В апреле 2019 года ее приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.
По версии суда, Бутина с 2015 года была российской шпионкой в США. По данным американского следствия, россиянка занималась "конспиративной деятельностью". В деле отмечается, что она использовала личные связи с гражданином Штатов, имеющим влияние на политическую сферу.
Бутина признала себя виновной и согласилась на сделку со следствием. Она пояснила, что если бы она поступила иначе, ее могли приговорить к тюремному заключению на много лет.
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