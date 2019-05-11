Катя Лель показала НЛО в небе над Кисловодском

Российская певица Катя Лель опубликовала видео, на котором якобы запечатлен неопознанный летающий объект, сообщает телеканал "360".
Катя Лель в своем Instagram рассказала, что заметила НЛО в небе не она, а ее 10-летняя дочь Эмилия Кузнецова. В этот момент они находились в Кисловодске.
"Они всегда рядом", – подписала певица свое видео.
На видео видны огни ночного города, а чуть выше на небе – мерцающие точки. "Эми, их две!" – указала певица своей дочери, говоря о точках в небе.
Подписчики Кати Лель сошлись во мнении, что на видео попали обычные бумажные фонарики, запущенные кем-то в ночное небо.
Отмечается, что ранее Лель заявляла, что неоднократно видела НЛО. К примеру, в 16-летнем возрасте она даже побывала на корабле инопланетян, после чего стала писать музыку и читать чужие мысли.
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