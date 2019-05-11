В московском парке Победы на Поклонной горе прошел праздничный салют в честь 75-летия освобождения Севастополя, сообщает РЕН ТВ.
Фейерверки запустили в рамках проекта, посвященного освобождению советских городов-героев, а также столиц европейских государств от фашистских войск.
В общей сложности в рамках проекта в 2019-2020 годах планируется провести 17 салютов. Запускать их будут также в честь освобождения Минска, Бреста, Таллина, Риги, Вильнюса, Кишинева, Каунаса, Варшавы, Белграда, Бухареста, Будапешта, Вены, Братиславы, Праги и в честь взятия штурмом Берлина.
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