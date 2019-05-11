Алтайское МЧС проверило пляжи на озере Большое Яровое

Было проведено водолазное обследование дна пляжей, расположенных на озере Большое Яровое / Фото: 22.mchs.gov.ru
Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, ведомство уже сейчас уделяют особое внимание подготовке пляжей к летнему купальному сезону 2019 года — на днях было проведено водолазное обследование дна пляжей, расположенных на озере Большое Яровое.
"Специалисты группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю при проведении рейдов и патрулирований не оставили без внимания подготовку озера Большое Яровое к купальному сезону 2019 года", — говорится в сообщении ведомтства.
В целях обеспечения безопасного купания граждан, было проведено водолазное обследование дна пляжей "Причал-22", "Причал-42", "Причал-55". "Дно водоема должно быть чистым, без посторонних предметов и мусора", — добавили в ведомстве.
Отмечается, что ежегодно на воде гибнут люди: кто-то был в нетрезвом состоянии, кто-то имел медицинские противопоказания, кто-то по своей неосторожности, но главная причина — недостаточное количество организованных мест массового отдыха населения на водных объектах. Поэтому при принятии решения об открытии и строительстве новых пляжей, главное — обеспечить безопасность для отдыхающих.
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