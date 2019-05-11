Директор туристического агентства "Азбука путешествий" Дарья Липовик, участница форума "Алтай. Точки роста" — 2016, рассказала о том, как это помогло ей развить действующий бизнес и определиться с приоритетным направлением деятельности.

Дарья пришла на форум через два года после основания компании.

"Я стала участницей форума, имея действующий бизнес. Мы занимались организацией детских туров по Алтаю и России и стали задумываться о том, чтобы развиваться дальше, - рассказала Дарья Липовик Amic.ru. – Для нас было важно получить знания и правильный вектор развития: стоит ли нам развиваться только в области детского туризма или можно заняться другими направлениями, например, взрослым туризмом. Благодаря работе на форуме я поняла, что из-за большой безграничной любви к детям мне следует вкладывать свои силы именно в детский туризм. Тем более, что в Алтайском крае он не так развит. Я поняла, что моя главная задача — давать детям возможность путешествовать, познавать мир, нашу страну, край. Мы стали устраивать благотворительные туры, предоставлять льготные места".

Опыт и возможность лично пообщаться с ведущими экспертами отрасли, в том числе с экспертами федерального уровня, Дарья называет самым главным своим "призом".

"После форума я получила возможность в течение трех недель консультироваться у эксперта федерального уровня, известного тренера Александра Збожинского. Он дал очень много знаний, я ему очень благодарна", — говорит Дарья.

Кроме того, на АТР Дарью заметили и пригласили ее принять участие в региональном конкурсе "Лучший молодой предприниматель". Она стала победительницей в номинации "Открытие года" и получила солидный грант. Тем, кто только раздумывает об участии в молодежном правленческом форуме "Алтай. Территория развития", который стал преемником форума "Алтай. Точки роста", Дарья советует обязательно принять участие.

"Обязательно стоит идти. Нужно участвовать, пробовать свои силы. Если вы не победите, это не главное. Главное — это опыт, который вы получите. А это самое важное, что у нас может быть", — говорит она.

Напомним, форум "Алтай. Территория развития" пройдет на "Сибирском подворье" под Белокурихой с 9 по 14 июня. Регистрация на форум завершается 20 мая, подать заявку можно на сайте "Молодежь России" https://myrosmol.ru/registration, для этого нужно выбрать из списка форум "Алтай. Территория развития". В 2019 году образовательная программа включает 14 направлений, в рамках которых будет работать 20 площадок. Акцент сделают на развитии территорий.