В Алтайском крае правоохранители задержали жителя Барнаула, совершившего мошенничество с помощью Сети, сообщает региональное МВД.
По предварительной информации, житель краевой столицы в социальной сети нашел объявление о продаже запасных частей на автомобиль. Он списался с продавцом и договорился о перечислении денежных средств на карту банка.
"После перевода потерпевший созвонился для уточнения поступления денежных средств и отправки товара, но телефон подозреваемого оказался отключенным. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и с заявлением обратился в органы внутренних дел. Сумма причиненного ущерба составила около 10000 рублей", — говорится в сообщении ведомства.
Полицейские задержали ранее судимого 27-летнего мужчину, который дал признательные показания.
Сотрудники полиции еще раз напоминают жителям и гостям края о том, что проводя любые финансовые операции, нужно быть бдительными, и ни в коем случае не доверять малознакомым людям, не имея гарантии того, что услуга или товар будут получены.
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