Суббота, 11 Май, 16:40

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,23
€ 73,09
Обь
206см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2019Парламент Алтайского краяТрагедия в Шереметьево
Новости

Путин забросил противникам 10 шайб из 14 в гала-матче Ночной хоккейной лиги

, ИА "Амител"
Всего в матче была заброшена 21 шайба
Путин играет в хоккей уже несколько лет / Фото: yandex.kz

Путин играет в хоккей уже несколько лет / Фото: yandex.kz

Президент России Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе, сообщает "Интерфакс".

Путин в качестве нападающего традиционно выступал в свитере под номером 11. В первом периоде матча он открыл счет, его поддержал товарищ по команде – министр обороны Сергей Шойгу.

Встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу команды "Легенды хоккея" против сборной Ночной хоккейной лиги.

Путин играет в хоккей уже несколько лет. Он начал учиться кататься на коньках зимой 2011 года после того, как дал соответствующее обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею. Тренировал Путина заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов.

Периодически президент приглашает сыграть с ним в хоккей своих зарубежных коллег. Так, в 2012 году вместе с ним в матче участвовал президент Финляндии Сауле Ниинисте, на российский лед не раз выходил и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и ветеранов отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея. Смысл Лиги – поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает сыграть в хоккей, а не посидеть перед телевизором. В Ночной хоккейной лиге несколько дивизионов в возрасте от 18+ до 45+, теперь в матчах Лиги участвуют и женщины.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
16:39
Археологи отказались поднимать затонувшие с пароходом с картины Айвазовского 0
15:52
Десять лесных пожаров ликвидировано в Алтайском крае за сутки 0
15:35
Ученые рассказали, как Земля начнет погибать из-за человечества через 50 лет 1
14:52
Украинскую экономику назвали подконтрольной России из-за нефтепродуктов 0
14:22
Жительница Барнаула "купила" авиабилет на сайте-двойнике 1
13:49
Медведь на Камчатке похитил у водителей контейнер с едой 0
13:32
Путин забросил противникам 10 шайб из 14 в гала-матче Ночной хоккейной лиги 0
12:42
Барнаульская полиция задержала мошенника, продававшего в Сети запчасти на авто 1
12:17
Алтайское МЧС проверило пляжи на озере Большое Яровое 0
11:58
Поиск погибших на Алтае туристов приостановят на полтора месяца 0
11:43
Появилось видео салюта в честь 75-летия освобождения Севастополя 0
11:32
Участница АТР: форум дал опыт и возможность учиться у федеральных экспертов 0
10:57
Катя Лель показала НЛО в небе над Кисловодском 0
10:32
Марию Бутину перевели в другую тюрьму 0
09:47
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса 3
09:17
Трудовой кодекс хотят изменить в части сокращений на работе 0
08:57
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки туристом 0
07:50
Ямайский голос Африки: лучшие фотографии неповторимого Боба Марли 5
07:34
Насколько экономична энергоэффективная техника: подсчеты эксперта 0
07:19
Сюрреализм – это я: главные работы великого художника Сальвадора Дали 3
07:03
Квартиру с панорамными окнами и видом на Обь продают в Барнауле за 15 млн 0
06:48
Отдых по-русски: фотографии безудержного веселья на природе 0
06:32
Дедова суббота: что готовят на ужин и как защититься от болезней в этот день 0
06:17
Тепло, солнце и ветер ждут жителей Алтайского края 11 мая 0
06:01
Отключение аналогового ТВ на Алтае решили не откладывать из-за дачников 0
23:54
В Telegram добавили новую функцию 0
22:52
На глубине океана нашли новую форму жизни 0
21:59
Песков рассказал, как Путин относился к Доренко 0
20:34
Составлен топ-10 популярных дизельных внедорожников в России 1
19:59
Конюхов на весельной лодке пересек южную часть Тихого океана 0
19:30
Виторган объяснил, почему в День Победы "нам праздновать нечего" 6
18:59
Космонавт назвал причины появления запаха спирта на МКС 1
18:29
Продюсер Mash стал фигурантом уголовного дела 1
17:37
Названа официальная причина смерти Доренко 2
17:19
Новосибирский пенсионер со скальпелем напал на двух женщин 0
16:50
Жительнице Барнаула грозит арест за поддельную медкнижку 0
16:28
В Барнауле опрокинулся Land Cruiser при ДТП с BMW 0
15:58
Названы страны с самым дешевым жильем у моря 0
15:29
Пропавшую в Новосибирске 7-летнюю девочку нашли живой 1
14:58
В "Бессмертный полк" в Горно-Алтайске встали 5 тысяч человек 0
14:29
Лобовое столкновение двух иномарок случилось в Бийске 0
13:57
Охранник случайно сжег ангар предприятия в Барнауле 0
13:26
В Рубцовске показали проект дрона для сбора урожая 0
12:59
Коллеги погибших в горах Алтая туристов собирают средства 3
12:29
Стартовал Кубок Алтайского края по настольному теннису 0
11:59
Мотоциклист сделал сальто, протаранив иномарку в Бийске 0
11:30
В Бийске загорелся трамвай 0
10:49
В Рубцовске ищут без вести пропавшего мужчину 0
10:30
В Барнауле столкнулись такси и внедорожник 0
09:59
Умер журналист Сергей Доренко 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.