Президент России Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе, сообщает "Интерфакс".

Путин в качестве нападающего традиционно выступал в свитере под номером 11. В первом периоде матча он открыл счет, его поддержал товарищ по команде – министр обороны Сергей Шойгу.

Встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу команды "Легенды хоккея" против сборной Ночной хоккейной лиги.

Путин играет в хоккей уже несколько лет. Он начал учиться кататься на коньках зимой 2011 года после того, как дал соответствующее обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею. Тренировал Путина заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов.

Периодически президент приглашает сыграть с ним в хоккей своих зарубежных коллег. Так, в 2012 году вместе с ним в матче участвовал президент Финляндии Сауле Ниинисте, на российский лед не раз выходил и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и ветеранов отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея. Смысл Лиги – поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает сыграть в хоккей, а не посидеть перед телевизором. В Ночной хоккейной лиге несколько дивизионов в возрасте от 18+ до 45+, теперь в матчах Лиги участвуют и женщины.