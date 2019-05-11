Медведь на Камчатке похитил у водителей контейнер с едой

Медведь на Камчатке похитил у водителей контейнер с продуктами, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Камчатский репортер".
На кадрах видно, что медведь спокойно забирает контейнер с едой прямо из машины, после чего убегает в лес.
"Помните мишку, которого около Малок прикормили? Теперь наглец вообще не боится людей. И если они его не кормят, он сам находит еду", – говорится в описании к видео.
Речь идет о медведе, который множество раз выходил на дорогу недалеко от поселка Малка, где его подкармливали водители несмотря на запреты.
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