Жительница Барнаула "купила" авиабилет на сайте-двойнике

В Алтайском крае 33-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников, решил купить авиабилет, воспользовавшись сайтом по их продаже, который оказался сайтом-двойником, сообщает региональное МВД.
Как установили сотрудники полиции, подыскав на одном из сайтов авиабилет на нужное направление, женщина оформила заявку на бронирование и перечислила предоплату на банковский счет, указанный на сайте. Сумма покупки составила более 8000 рублей. После этого на телефон пришло смс-уведомление о блокировании карты. Потерпевшая решила проверить бронь, позвонила авиаперевозчику и узнала, что билетов на ее имя не зарегистрировано.
Правоохранители выяснили, что женщина стала посетительницей сайта-двойника, название которого очень похоже на один из известных интернет-ресурсов по продаже авиабилетов. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция призывает граждан быть особенно осторожными при совершении виртуальных покупок. "Помните, что злоумышленники все чаще пытаются продать несуществующие товары, создавая одноименные сайты-двойники", — отметили в ведомстве.
Комментарии
призываем полицию быть особенно осторожными с мошенниками, желательно сажать на реальные сроки, дабы отбить любое желание подходить к компьютеру.