Суббота, 11 Май, 16:40

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,23
€ 73,09
Обь
206см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2019Парламент Алтайского краяТрагедия в Шереметьево
Новости

Украинскую экономику назвали подконтрольной России из-за нефтепродуктов

, ИА "Амител"
Отмечается, что российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками
Ранее заявлялось, что с 1 июня 2019 года поставки нефтепродуктов в Украину будут прекращены / Фото: vkrizis.ru

Ранее заявлялось, что с 1 июня 2019 года поставки нефтепродуктов в Украину будут прекращены / Фото: vkrizis.ru

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич заявил, что Россия получила контроль над украинской экономикой, а одним из мощных рычагов воздействия на экономику страны он назвал поставку нефтепродуктов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеканала NewsOne.

"Я бы не стал прогнозировать прекращение импорта нефтепродуктов из Российской Федерации. Насколько мне известно, крупные российские компании, та же "Роснефть", уже получают разрешение на поставки внутрь Украины. Поэтому, по всей видимости, никакого прекращения поставок с 1 июня не случится", — отметил Марунич.

По его мнению, российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками. Соответственно, Москва имеет влияние и на рынок нефтепродуктов на Украине с проекцией на общее состояние украинской экономики.

"Я не вижу желания украинской власти подписывать новый транзитный контракт с Россией. Более того, "Нафтогаз" собирается в очередные суды с "Газпромом". Очевидно, что такая постановка вопроса никак не содействует подписанию нового транзитного контракта. И с 1 января мы его вряд ли увидим. Какие-то прогнозы можно будет делать в конце года", — подчеркнул Марунич.

Ранее звучали заявления, что начиная с 1 июня 2019 года поставки нефтепродуктов в Украину будут прекращены.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
16:39
Археологи отказались поднимать затонувшие с пароходом с картины Айвазовского 0
15:52
Десять лесных пожаров ликвидировано в Алтайском крае за сутки 0
15:35
Ученые рассказали, как Земля начнет погибать из-за человечества через 50 лет 1
14:52
Украинскую экономику назвали подконтрольной России из-за нефтепродуктов 0
14:22
Жительница Барнаула "купила" авиабилет на сайте-двойнике 1
13:49
Медведь на Камчатке похитил у водителей контейнер с едой 0
13:32
Путин забросил противникам 10 шайб из 14 в гала-матче Ночной хоккейной лиги 0
12:42
Барнаульская полиция задержала мошенника, продававшего в Сети запчасти на авто 1
12:17
Алтайское МЧС проверило пляжи на озере Большое Яровое 0
11:58
Поиск погибших на Алтае туристов приостановят на полтора месяца 0
11:43
Появилось видео салюта в честь 75-летия освобождения Севастополя 0
11:32
Участница АТР: форум дал опыт и возможность учиться у федеральных экспертов 0
10:57
Катя Лель показала НЛО в небе над Кисловодском 0
10:32
Марию Бутину перевели в другую тюрьму 0
09:47
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса 3
09:17
Трудовой кодекс хотят изменить в части сокращений на работе 0
08:57
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки туристом 0
07:50
Ямайский голос Африки: лучшие фотографии неповторимого Боба Марли 5
07:34
Насколько экономична энергоэффективная техника: подсчеты эксперта 0
07:19
Сюрреализм – это я: главные работы великого художника Сальвадора Дали 3
07:03
Квартиру с панорамными окнами и видом на Обь продают в Барнауле за 15 млн 0
06:48
Отдых по-русски: фотографии безудержного веселья на природе 0
06:32
Дедова суббота: что готовят на ужин и как защититься от болезней в этот день 0
06:17
Тепло, солнце и ветер ждут жителей Алтайского края 11 мая 0
06:01
Отключение аналогового ТВ на Алтае решили не откладывать из-за дачников 0
23:54
В Telegram добавили новую функцию 0
22:52
На глубине океана нашли новую форму жизни 0
21:59
Песков рассказал, как Путин относился к Доренко 0
20:34
Составлен топ-10 популярных дизельных внедорожников в России 1
19:59
Конюхов на весельной лодке пересек южную часть Тихого океана 0
19:30
Виторган объяснил, почему в День Победы "нам праздновать нечего" 6
18:59
Космонавт назвал причины появления запаха спирта на МКС 1
18:29
Продюсер Mash стал фигурантом уголовного дела 1
17:37
Названа официальная причина смерти Доренко 2
17:19
Новосибирский пенсионер со скальпелем напал на двух женщин 0
16:50
Жительнице Барнаула грозит арест за поддельную медкнижку 0
16:28
В Барнауле опрокинулся Land Cruiser при ДТП с BMW 0
15:58
Названы страны с самым дешевым жильем у моря 0
15:29
Пропавшую в Новосибирске 7-летнюю девочку нашли живой 1
14:58
В "Бессмертный полк" в Горно-Алтайске встали 5 тысяч человек 0
14:29
Лобовое столкновение двух иномарок случилось в Бийске 0
13:57
Охранник случайно сжег ангар предприятия в Барнауле 0
13:26
В Рубцовске показали проект дрона для сбора урожая 0
12:59
Коллеги погибших в горах Алтая туристов собирают средства 3
12:29
Стартовал Кубок Алтайского края по настольному теннису 0
11:59
Мотоциклист сделал сальто, протаранив иномарку в Бийске 0
11:30
В Бийске загорелся трамвай 0
10:49
В Рубцовске ищут без вести пропавшего мужчину 0
10:30
В Барнауле столкнулись такси и внедорожник 0
09:59
Умер журналист Сергей Доренко 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.