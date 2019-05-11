Украинский эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич заявил, что Россия получила контроль над украинской экономикой, а одним из мощных рычагов воздействия на экономику страны он назвал поставку нефтепродуктов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеканала NewsOne.

"Я бы не стал прогнозировать прекращение импорта нефтепродуктов из Российской Федерации. Насколько мне известно, крупные российские компании, та же "Роснефть", уже получают разрешение на поставки внутрь Украины. Поэтому, по всей видимости, никакого прекращения поставок с 1 июня не случится", — отметил Марунич.

По его мнению, российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками. Соответственно, Москва имеет влияние и на рынок нефтепродуктов на Украине с проекцией на общее состояние украинской экономики.

"Я не вижу желания украинской власти подписывать новый транзитный контракт с Россией. Более того, "Нафтогаз" собирается в очередные суды с "Газпромом". Очевидно, что такая постановка вопроса никак не содействует подписанию нового транзитного контракта. И с 1 января мы его вряд ли увидим. Какие-то прогнозы можно будет делать в конце года", — подчеркнул Марунич.

Ранее звучали заявления, что начиная с 1 июня 2019 года поставки нефтепродуктов в Украину будут прекращены.