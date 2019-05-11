Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) заявила, что если ничего не изменится, то через 50 лет Земля потеряет значительную часть флоры и фауны, сообщает телеканал "360" со ссылкой на доклад организации о глобальных переменах на планете из-за влияния человечества.

Над исследованием работали более 400 ученых и экспертов. Они три года собирали и анализировали данные более чем из 15 тысяч научных и государственных источников информации. Ученые пришли к выводу, что только за последние 50 лет около миллиона видов животных оказалось под угрозой исчезновения. Одновременно с этим число сухопутных видов животных сократилось на 20%. При этом 40% процентам амфибий, 33% кораллов и 30% морских млекопитающих грозит полное исчезновение.

"Отчет IPBES из широкого спектра различных областей науки представляет зловещую картину. Здоровье экосистем, от которых мы и все другие виды зависят, ухудшается быстрее, чем когда-либо. Мы разрушаем основы наших экономик, теряем средства к существованию, перестаем обеспечивать продовольственную безопасность, здоровье и качество жизни по всему миру", — прокомментировал доклад председатель IPBES Роберт Уотсон.

По его словам, изменения на планете все еще носят поправимый характер, но если срочно не начать менять отношение к планете, то все изменится.

"Благодаря "преобразующим изменениям" природа все еще может сохраняться, восстанавливаться и хранить устойчивость. Это также является ключом к достижению большинства других глобальных целей. Под преобразующими изменениями мы подразумеваем фундаментальную общесистемную реорганизацию с учетом технологических, экономических и социальных факторов, включая общечеловеческие парадигмы, цели и ценности", — подчеркнул Уотсон.

Авторы исследования отмечают, что с 1980 года выбросы парниковых газов увеличились вдвое. В результате средняя глобальная температура повысилась как минимум на 0,7 градуса по Цельсию. Эти изменения влияют на природу — от уровня экосистем до уровня генетики. Воздействие будет возрастать в ближайшие десятилетия.