Десять лесных пожаров ликвидировано в Алтайском крае за сутки

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края за сутки зарегистрировано 10 лесных пожаров. Возгорания ликвидированы силами лесничеств, угрозы населенным пунктам, объектам экономики нет.
Особый противопожарный режим на территории Алтайского края установлен с 1 мая текущего года. Соответствующее постановление подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В зависимости от погодных условий будет принято решение о его продлении или отмене. В регионе запрещено проведение сельскохозяйственных палов, отжиг порубочных остатков в лесных массивах, сжигание травы и мусора.
За сутки в крае работали 614 патрульных, 85 патрульно-маневренных и 129 патрульно-контрольных групп. По результатам работы выявлено и ликвидировано 130 ландшафтных пожаров. Для оперативного обнаружения возгораний используются все доступные средства, в том числе авиация и беспилотные авиасистемы.
Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, в западных и южных районах региона сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Благовещенском и Кулундинском — чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
"На территории края развернута масштабная профилактическая работа, в которой участвуют представители ряда ведомств. Задача — стабилизировать обстановку с ландшафтными пожарами, не допустить случаев их перехода на населённые пункты. Все подразделения МЧС России и других ведомств несут службу в режиме повышенной готовности", — отмечает ведомство.
В ходе проведения совместных рейдов за минувшие сутки обследовано 9212 подворий, жилых домов и дачных домиков, задержано 54 нарушителя требований пожарной безопасности, составлено 59 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено 14 административных расследований. Всего в профилактической работе было задействовано 1286 человек.
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