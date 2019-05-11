Самый пожилой житель России скончался в Ингушетии

В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в своем Instagram.
"Ушел из жизни в возрасте 123 лет наш долгожитель, старейший житель России Аппаз Илиев. Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил 8 детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков. Всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече", — написал Евкуров.
Также он выразил соболезнования родным и близким усопшего.
Аппаз Илиев родился 1 марта 1896 году в высокогорном селе Гули Джейрахского района Ингушетии.
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