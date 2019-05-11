Игру Путина в Ночной хоккейной лиги сравнили с Олимпиадой

10 мая в Сочи прошел традиционный гала-матч Ночной хоккейной лиги, в котором "Легенды хоккея" встретились со "Сборной НХЛ", сообщает телеканал "360".

На лед дворца спорта "Большой" вышел президент России Владимир Путин, который инициировал создание Ночной лиги. В этом матче он забросил 10 шайб, встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу команды "Легенд".

Также играл президент "Норникеля" Владимир Потанин, который руководит попечительским советом фонда НХЛ и реализует программу поддержки ветеранов хоккея, губернатор Московской области Андрей Воробьев, и целая плеяда легендарных хоккеистов - Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Сергей Федоров и многие другие.

"Мы в раздевалке смотрим, радуемся. Давно не было такого звездного состава у нас на чемпионате. И я думаю, что это создает определенную моду. Теперь и канадцы, и шведы, и американцы тоже потащат сильнейших, потому что у нас Овечкин, Кузнецов, Кучеров, Малкин. Надеюсь, они сейчас покажут себя и выиграют. От нашей сборной мы всегда ждем победы, а уж в таком составе — я считаю, что должны побеждать. Будем, как говорится, за них болеть и держать кулаки", — подчеркнул Потанин.

Отмечается, что зрители, которые ранее присутствовали здесь на Олимпиаде, заявили о том, что прошедший матч не отличался по ажиотажу от встреч олимпийских сборных стран.