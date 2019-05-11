Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах небольшой дождь, возможна гроза, ветер северный, 2-7 м/с, с усилением до 13 м/с.
Температура ночью +4...+9, при прояснении до -2. Днем +13...+18, в юго-западных районах до +23, в отдельных районах небольшой дождь, возможна гроза, ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
В Барнауле ночью +4...+6, днем +14...+16. В конце ночи возможен небольшой дождь, ветер северный, 4-9 м/с. В начале дня возможен небольшой дождь, ветер северный, 8-13 м/с.
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