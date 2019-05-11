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Совет губернаторов России и Японии пройдет в Москве

, ИА "Амител"
Совфед предоставляет платформу, на которой руководители регионов будут взаимодействовать напрямую
Заседание Совета губернаторов России и Японии пройдет в Москве 13-14 мая / Фото: rewizor.ru

Заседание Совета губернаторов России и Японии пройдет в Москве 13-14 мая / Фото: rewizor.ru

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал, что впервые за девять лет в Москве пройдет Совет губернаторов России и Японии, пишет "Парламентская газета".

Стороны обсудят сотрудничество в сфере экономики, цифровых технологий и активизацию гуманитарных контактов. Также речь пойдет о перспективах взаимодействия в сфере малого и среднего бизнеса Японии и РФ.

Кроме того Косачев рассказал о возможностях отмены виз между странами. "Совершенно точно могу сказать, что процесс этот будет долгим, он должен сопровождаться апробацией целого ряда отдельных решений", – указал он.

Совфед предоставляет платформу, на которой руководители регионов будут взаимодействовать напрямую, добавил сенатор.

Заседание Совета губернаторов России и Японии пройдет в Москве 13-14 мая.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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