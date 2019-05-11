Совет губернаторов России и Японии пройдет в Москве

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал, что впервые за девять лет в Москве пройдет Совет губернаторов России и Японии, пишет "Парламентская газета".
Стороны обсудят сотрудничество в сфере экономики, цифровых технологий и активизацию гуманитарных контактов. Также речь пойдет о перспективах взаимодействия в сфере малого и среднего бизнеса Японии и РФ.
Кроме того Косачев рассказал о возможностях отмены виз между странами. "Совершенно точно могу сказать, что процесс этот будет долгим, он должен сопровождаться апробацией целого ряда отдельных решений", – указал он.
Совфед предоставляет платформу, на которой руководители регионов будут взаимодействовать напрямую, добавил сенатор.
Заседание Совета губернаторов России и Японии пройдет в Москве 13-14 мая.
Комментарии