Школьника из Первоуральска забили до смерти из-за отсутствия сигарет

В Первоуральске неизвестные до смерти избили 15-летнего подростка, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на маму одноклассника погибшего.
Женщина рассказала, что конфликт начался с просьбы дать покурить: "Это было вчера днем. Какие-то парни под чем-то... то ли наркотики, то ли алкоголь... пристали, просили сигарету. Неизвестно как, но завязалась драка, его начали избивать, он тоже в ответ ударил и побежал. Догнали и, видимо, удар был в кадык. Он начал задыхаться и задохнулся".
Происшествие местные жители обсуждают в группе "Инцидент. Первоуральск". Судя по комментариям, погибший учился в девятом классе.
Одноклассники рассказывают, что погибший был хорошим, мама воспитывала его одна. "Он был веселый. Никогда не курил", – рассказал один из знакомых подростка.
Как сообщает телеканал "360", официальный представитель свердловского управления МВД Валерий Горелых отказался комментировать гибель ребенка до получения результатов экспертизы. "Пока я и мой коллега из СК от комментариев по данной теме воздерживаемся до получения официальных результатов медицинского заключения", – заявил Горелых.
Руководитель пресс-службы следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга в разговоре со Znak.com также отказался комментировать произошедшее.
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