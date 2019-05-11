Лукашенко назвал сумму ущерба от грязной российской нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил ущерб от некачественной нефти в несколько сотен миллионов долларов, однако точная сумма будет известна после ревизии НПЗ, сообщает "Интерфакс".
"Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит – мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", – отметил Лукашенко.
По его словам, президент России Владимир Путин понимает, что этот ущерб надо компенсировать. Также он подчеркнул, что из-за некачественной нефти Беларусь пострадала больше всех, и россияне не должны это оспаривать.
Лукашенко выразил уверенность, что в России разберутся, кто кому что должен.
Первыми о некачественной нефти в середине апреля сообщили белорусские компании. В "Транснефти" признали повышенное содержание хлоридов в сырье и заявили о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Транзит в Европу был приостановлен 24 апреля. Позже стало известно, что источник загрязнения был обнаружен на участке Самара-Унеча. Было возбуждено уголовное дело. С 2 мая по "Дружбе" снова поставляется качественная нефть.
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