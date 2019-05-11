Митрополит Иларион попросил не приписывать победу Сталину

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24" призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Архиерей напомнил, что на Сталине лежит вина за расстрел выдающихся военачальников накануне войны. В итоге Красная армия оказалась совершенно к ней не готова.
Вспомнил митрополит и историю с разведчиком Рихардом Зорге, донесениям которого о готовящемся нападении Сталин отказывался верить.
Поэтому, как подчеркнул митрополит, нельзя говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне – это заслуга Сталина. Это заслуга всего народа, которую приписали Сталину из-за культа личности, отметил Иларион.
Он посоветовал всем, кто восхищается личностью Сталина, посетить Бутовский полигон в Москве и посмотреть, к каким "последствиям привела его политика".
Митрополит напомнил об ответственности Сталина за репрессии 1930-х годов и подчеркнул, что церковь выразила отношение к этому историческому периоду канонизацией новомучеников.
Комментарии
Никто не сможет отнять его заслуги, как Главнокомандующего армии Победителей!
Весь вопрос в том - Кто боится даже мертвого Сталина, даже имя его приводит их в ужас? Ответив на этот вопрос станет сразу понятно - нужен ли Сталин сегодня или нет