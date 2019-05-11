Снижение ипотечной ставки до 8% обсудят в Госдуме

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%, сообщает РИА "Новости".
"Мы пригласили представителей Центрального банка РФ, банковского сообщества, экспертов, где обсудим меры, необходимые для того, чтобы банковские ставки по ипотеке были снижены", — рассказал Володин.
Он подчеркнул, что затягивать с реализацией данной инициативы нельзя, так как россияне ждут этого решения.
Также он рассказал, что к рассмотрению готовится законопроект, который позволит многодетным семьям с тремя и более детьми получить дополнительные 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Володин отметил, что инициативу рассмотрят в приоритетном порядке, чтобы эти деньги смогли получить семьи, в которых в 2019 году родились дети.
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