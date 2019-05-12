Выдача путевок в детские сады в Барнауле начнется с новой рабочей недели – с 13 мая, сообщается на сайте городской администрации.

В мэрии подчеркивают, что все барнаульские дети от трех лет получат места в детские сады. В столице края 25 апреля завершилось распределение в дошкольные учреждения.

Узнать в какой сад пойдет ребенок, можно не только на интернет-ресурсах. Списки размещены в фойе комитета по образованию на улице Союза Республик, 36а, а для жителей Индустриального района – в здании на ул. 42-й Краснознаменной Бригады, 8.

Здесь же ведут прием специалисты по всем возникающим вопросам. У дежурного администратора открыта запись в журнал на удобное время для получения путевки.

Выдавать путевки будут не только в комитете. Для удобства родителей с прошлого года за путевкой можно прийти непосредственно в детский сад. Именной документ будут выдавать с 13 мая по 28 июня три дня в неделю – в понедельник, среду и четверг.

Для детей от года до полутора лет существует 640 вакантных мест, для ребятишек от двух до трех лет – более трех с половиной тысяч мест и для трехлеток – порядка 4,5 тысячи мест.

В данный момент в Барнауле строят пять новых детских садов, реконструируют здания. После решения всех юридических вопросов учреждения включат в реестр, и родители смогут выбрать их для ребенка. Таким образом, в Барнауле дополнительно появится еще около двух тысяч мест в детских садах.



