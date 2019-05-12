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Лазарев пообещал в скором времени спеть Scream по-русски

, ИА "Амител"
Артист будет выступать во втором полуфинале Евровидения, 16 мая, под номером 13
Лазарев заявил, что счастлив представлять Россию на шоу второй раз / Фото: ok-magazine.ru

Лазарев заявил, что счастлив представлять Россию на шоу второй раз / Фото: ok-magazine.ru

Российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение с песней Scream, пообещал в скором времени представить русскоязычный вариант композиции, сообщают "Известия".

11 мая Лазарев провел вторую репетицию своего номера, первая состоялась несколько дней назад. По словам певца, во время прогона были устранены все технические неточности в сценографии. В частности откорректирована часть декорации с водопадом.

Также артист заявил, что счастлив представлять Россию на шоу второй раз. "Пока хочется достойно выступить в этот раз", – сказал он, добавив, что хочет "сделать все, чтобы победить".

Евровидение пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В последний день состоится финал конкурса. Артист будет выступать c песней во втором полуфинале, 16 мая, под номером 13. Музыку к песне написал греческий композитор Димитрис Контопулос, слова – Шарон Вон из США. Продюсером номера выступил Филипп Киркоров.

Лазарев участвовал в Евровидении в 2016 году. По мнению Киркорова, певец не победил тогда из-за "политических нюансов". Россиянин получил высший балл от зрителей, но был засужен жюри некоторых стран. Сам Лазарев утверждает, что он едет на конкурс не за "реваншем".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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