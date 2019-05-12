Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области

В жилом 16-квартирном доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв газа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Повреждения получили две квартиры – над ними частично обрушилась крыша. В этих помещениях, как отмечается, было зарегистрировано десять человек.
По последним данным, в результате инцидента погибли мужчина и несовершеннолетняя девочка. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Эвакуировано 12 жителей, под завалами может находиться еще один человек.
Спасатели продолжают работу на месте ЧП. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Работы спасателей осложнены, в связи с угрозой обрушения здания, сообщает ГУ МЧС по региону.
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