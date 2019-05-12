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Советник Зеленского пообещал держать курс на "войну с Россией"

, ИА "Амител"
"Мы не меняем курс касательно отношения к войне с РФ, это же война", – сказал Апаршин
Зеленский ранее отметил, что у России и Украины из общего осталась только госграница / Фото: ru.tsn.ua

Зеленский ранее отметил, что у России и Украины из общего осталась только госграница / Фото: ru.tsn.ua

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения" заявил, что страна будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", пишут "Известия".

"Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с РФ, это же война", – сказал Апаршин.

Он подчеркнул, что политика Зеленского будет направлена на борьбу с коррупцией в оборонной сфере, создание системы территориальной обороны, а также на то, чтобы армия была профессиональной.

Ранее представитель штаба избранного президента Святослав Юраш заявил, что Зеленский на протяжении всей предвыборной кампании говорил, что не собирается отказываться от внешнеполитического курса прежних властей.

Сам Зеленский ранее отметил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины из общего осталась только госграница. Он также отказался считать народы двух стран братскими.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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