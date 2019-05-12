Медики оценили шансы стать долгожителем в большом городе

Шансы стать долгожителем есть даже у жителей больших и загрязненных городов, если следовать определенным принципам в жизни, пишет URA.RU со ссылкой на экспертов.

"В той же Москве живет очень много столетних людей. Больше всего долгожителей – в Центральном округе города, где наибольшее скопление транспорта, высокая загрязненность и прочее. Но самое интересное, что среди жителей центра также было больше всего людей с высшим образованием", – рассказал главный кардиохирург Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия.

По его словам, образованные люди чаще прислушиваются к советам врачей. Они, возможно, не будут этим советам следовать, но "какие-то рациональные зерна впитывают".

"Надо внимательно следить за своим здоровьем. Надо вовремя узнавать, какое у вас артериальное давление, и какое оно было у ваших родителей – повышенное или пониженное. Сегодня гипертония хорошо лечится, но если ее запустить, это закончится инсультом или другими осложнениями. После условных 40 лет надо знать свою кардиограмму. Периодически надо проходить медосмотры, которые с недавнего времени в стране стали обязательными", – сказал Бокерия.

Он также отметил, что большое значение имеет отношение самого человека к жизни: "Когда у человека минорное настроение присутствует редко, когда он настроен на созидание, это придает настрой окружающим и возвращается к нему в качестве позитивной поддержки".

Мнение о том, что в глубинке живет больше долгожителей, является ошибочным, сказал врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов.

"Во время исследований в отдаленных уголках Земли иногда случаются ошибки учета. И иногда бывает так, что людям нет того количества лет, которое им насчитали. Такие случаи были и в Японии, и в Латинской Америке, и в других регионах. В нашем мире сегодня практически не осталось мест без условного загрязнения воздуха или высокого радиационного фона. Это касается и Кавказа", – подчеркнул он.

Причины долголетия, по словам Водовозова, наукой пока точно не определены, хотя, возможно, дело в наследственности: "В том же Китае есть люди, которые чуть ли не всю жизнь пьют и курят и при этом доживают до 100 лет. И в то же время известны случаи, когда люди соблюдают все необходимые нормы, правильно питаются, бегают-прыгают, а умирают лет в 60 от условных сердечно-сосудистых заболеваний. Мы не можем однозначно сказать, кто и почему будет жить долго".

При этом причины сокращения жизни науке вполне известны. "Прежде всего, необходимо следить за своим питанием, и здесь речь не обязательно идет о какой-то диете. Важно, чтобы рацион просто не был перекошен: огромное количество жиров так же вредно, как и огромное количество белков или углеводов. К тому же следует не переедать и питаться соответственно нагрузкам. Важна и физическая активность. Даже подняться по лестнице или выйти из транспорта и дойти пешком до следующей остановки – это уже та активность, которая сказывается на состоянии организма в лучшую сторону", – посоветовал Водовозов.