Бубонная чума в Монголии не уменьшила поток туристов

После зафиксированных в западной части Монголии случаев заражения бубонной чумой поток туристов в страну не уменьшился, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

"Российские граждане от чумы на территории Монголии не пострадали. В стране вспышки этого заболевания происходят каждый год, ничего экстремального в этом нет. Туристы, как правило, не бывают в отдаленных западных регионах, потому что наиболее популярные туристические маршруты – Улан-Батор, Гоби и Хархорин – проходят далеко от этих областей", – пояснила Тюрина.

Она отметила, что российских туристов собирают несколько туроператоров группами по 10-15 человек. Отправление происходит 3-4 раза в год. Обычно поездка длится 7-14 дней. На данный момент в пустыне Гоби находится группа из нескольких российских туристов. Так как карантин локальный, авиасообщение не приостановлено.

"В целом путешественников еще ни разу не приходилось вызволять из карантина, несмотря на то, что такое каждый год случается в разных районах", – подчеркнула Тюрина.

Также она отметила, что самым популярным месяцем для поездок в Монголию является август. Зимой там почти нет туристов из России, так как туристические базы в большинстве районов страны закрыты.