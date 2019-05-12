Плату за коммунальные услуги по общедомовым нуждам предлагают изменить

Размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ предложено определять исходя из показаний счетчиков, пишет "Парламентская газета".
Данный законопроект Госдума рассмотрит на одном из пленарных заседаний в мае. Отмечается, что в случае его принятия придется изменить пункт 92 статьи 156 Жилищного кодекса РФ.
Сейчас размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещения на оплату вышеперечисленных услуг определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемых органами государственной власти регионов.
"Населению выставляется счет, в котором расходы на общедомовые нужды рассчитываются исходя из нормативов потребления. При этом непосредственно управляющие компании производят расчет с ресурсоснабжающими организациями согласно данным приборов учета. В результате в случае превышения нормативов потребления над фактическими расходами размер расходов на общедомовые нужды является завышенным, и переплата аккумулируется в управляющей компании", – говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы инициативы уверены, что принятие законопроекта позволит обеспечить принцип справедливости в части начисления платы за жилищно-коммунальные услуги на общедомовые нужды.
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