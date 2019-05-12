В субботу, 11 мая, мотоклубы Барнаула официально открыли мотосезон, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
В парке спорта Смертина прошла выставка мотоциклов и мотошоу.
Также был совершен традиционный мотопробег. В частности байкеры проехали по улице Энтузиастов. Сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность мероприятия.
"Представители мотоклубов "Ночные Волки", SSR GREW, "Души Алтая", "Колесница дорог" вместе с сотрудниками Госавтоинспекции напомнили всем присутствующим о правилах дорожного движения, вспомнили основные правила безопасного вождения для мотоциклистов, обсудили важность применения средств экипировки", – говорится в сообщении паблика.
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