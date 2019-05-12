Новые субсидии на квартплату могут появиться в России

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг могут разрешить выдавать гражданам, которые проживают в одном помещении, вне зависимости от того, являются ли они членами одной семьи, пишет "Парламентская газета".
Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в мае. Автором инициативы стал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
Сейчас субсидии предоставляются в случае, если на оплату жилья и коммунальных услуг жильцами помещения тратится более 22% совокупного дохода. При этом для получения субсидии необходимо предоставить ряд документов, в том числе подтверждающих родство с заявителем лиц, проживающих вместе с ним.
Катасонов уверен, что последнее требование является излишним, потому предлагает изменить статью 159 Жилищного кодекса РФ.
"Реализация законопроекта позволит повысить уровень государственной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг", – подчеркнул депутат.
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