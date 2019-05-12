Кандидат психологических наук и бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала, как быстро влиться в рабочий процесс после майских праздников, и дала несколько советов, сообщает РИА "Новости".

"Самое главное, чтобы мы четко понимали, какие у нас главные цели и приоритеты в деятельности после этих праздников. Лучше всего прописать для себя список целей", – отметила Иваненко.

Если есть большие задачи, их следует разделить на несколько конкретных этапов – "есть слона по бифштексам". Каждый этап можно сформулировать по принципу SMART: он должен быть конкретным, измеримым, определенным по времени.

От прокрастинации, которая обостряется после праздников, спасет ежедневник. Иваненко пояснила, что переход к планированию по дням и неделям поможет оставаться в тонусе, когда присутствует желание откладывать важные дела "на завтра".

Также Иваненко порекомендовала работодателям ставить задачи своим подчиненным еще перед началом праздников: "Люди сразу будут знать, куда себя инвестировать, и ситуация неопределенности, которую мы так не любим, будет меньше".

При этом, как отметила психолог, некоторый "спад КПД" после майских праздников все равно происходит, и от этого никуда не деться.