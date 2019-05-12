До 2025 года в России произойдет ужесточение требований к производителям автобусов – комплексный план по стандартизации уже подготовлен Росстандартом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД России.
"Комплексным планом по стандартизации до 2025 года, подготовленным Росстандартом, предусмотрена разработка стандарта, устанавливающего дополнительные требования к транспортным средствам категории М2, МЗ (имеющим более восьми пассажирских мест)", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что головным исполнителем инициативы станет Росстандарт.
Ранее Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов. Согласно подготовленным поправкам, водители автобусов, а также грузовиков, такси и работающие по найму должны будут пройти профессиональное обучение после получения водительского удостоверения. Соответствующий документ будет выдаваться после сдачи экзамена сроком на пять лет, а по его истечении нужно будет пройти повышение квалификации.
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