Выбор черной одежды россиянами объяснила психолог

Член Российского психологического общества Наталья Искра заявила, что выбор одежды черного цвета россиянами может быть с климатическими условиями, пишет "Вечерняя Москва".
Искра отметила, что россияне предпочитают выбирать одежду под сезон, поэтому аксессуары черного цвета пользуются наибольшей популярностью.
"В зимнее время серая и черная одежда, особенно когда вокруг пасмурно, помогает оттенить достоинства человека, его яркие черты и сконцентрировать внимание именно на них", — сказал она
Психолог уверена, что одежда может указать на внутренние проблемы человека: "Если человек не просто одевается в мрачные тона, а делает это неряшливо и небрежно, при этом не добавляя к одежде какие-нибудь аксессуары, то тогда можно говорить о подавленности".
Также Искра рассказала, как при помощи вещей настроить себя на позитив или рабочий лад: "Розовый, бежевый и разные их оттенки поднимают настроение. А холодные тона, такие как светло-голубой, способствуют работе и мыслительной деятельности".
С яркими цветами, по мнению психолога, стоит быть осторожнее. Например, красный цвет повышает агрессию, а ярко-оранжевый может перевозбудить.
Комментарии