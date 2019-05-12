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Прощание с Сергеем Доренко и похороны перенесли из-за заявления дочерей

, ИА "Амител"
Необходимо дождаться результатов судебно-химического исследования
Похороны Сергея Доренко должны были пройти 12 мая на Троекуровском кладбище / Фото: politobzor.net

Похороны Сергея Доренко должны были пройти 12 мая на Троекуровском кладбище / Фото: politobzor.net

Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено из-за отказа полиции выдать тело вдове погибшего, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая в Москве. Во время поездки на мотоцикле ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты. На следующий день старшие дочери журналиста обратились в полицию с просьбой перепроверить причины смерти их отца, а также отменить кремацию. По словам Екатерины Доренко, вдова журналиста Юлия является "заинтересованным лицом" в его смерти. После требований дочерей специалисты взяли необходимые анализы, экспертиза будет проведена в течение 30 дней.

"Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится", — сообщает радиостанция, главным редактором которой был Доренко. Похороны должны были пройти 12 мая на Троекуровском кладбище.

Документ о запрете выдачи тела, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москве, поступил во 2-й судебный морг ночью.

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев рассказал, что вскрытие проводилось в день смерти. Эксперты установили естественную причину смерти, повторное вскрытие не проводится. По его мнению, документ подразумевает необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования. Оно проводится в плановом порядке.

"Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", — пояснил Шигеев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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