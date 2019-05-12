В Алтайском крае ассенизаторы свозят к окраинам Тальменки жидкие отходы со всех выгребных ям райцентра, а поля фильтрации не выполняют своей функции, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

Несколько лет люди страдают от запаха, которым пропиталось все в округе. Говорят, что порой даже глаза слезятся. А ночью открыть форточку просто невозможно.

"Постирают белье. Вроде бы чисто все. Заносят, ложатся спать, белье пахнет фекалиями. Представляете? Как можно ложиться в такую постель? В чистую, но вонючую? Вот у меня бронхит, если я дыхнула глубоко, то этот запах, он там стоит уже, все, до тошноты. Ребята, рвет!", — рассказала жительница одного из домов.

Проблема — в ассенизаторских машинах. В день таких здесь проезжает до ста штук. Они везут жидкие бытовые отходы со всей Тальменки. Централизованной канализации в 20-тысячном райцентре нет, только выгребные ямы. Их содержимое и выливают всего в полукилометре от открытых окон.

Сливаются нечистоты в бывшее озеро, на котором еще 20 лет назад жили утки. Чуть поодаль от места слива нечистот расположены поля фильтрации — участки земли, которые с помощью микроорганизмов преобразуют нечистоты в удобрения. Систему очистных сооружений построили в 60-е годы.

Раньше такие "клетки" были на балансе организации, которая сейчас ликвидирована. В декабре прошлого года местные власти провели конкурс, который выиграла управляющая компания "Комплекс-ЖКХ". Фирма взяла эту территорию в аренду на три года. Была разработана дорожная карта, в которой подробно прописано: когда и что будет сделано для решения проблемы. Сейчас, к примеру, здесь насыпают грунт, чтобы расширить санитарную зону и отодвинуть точку слива на 60 метров.

Генеральный директор компании "Комплекс-ЖКХ" Владимир Бубликов отметил, что будут сделаны подъездные пути, сливные колодцы — приемные камеры забетонированные, а также планируется применение препарат "Биоксимин" для уничтожения запаха. Будут постепенно восстановлено то, что было разрушено и разворовано — этим обещают заняться уже в этом году.