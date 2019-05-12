Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ежегодный рейтинг британской газеты Times.
Усманов занял восьмую строчку. Издание оценило его состояние в 11,33 млрд фунтов стерлингов (14,72 млрд долларов) — на 783 млн больше, чем в прошлом году. Усманов — крупнейший бенефициар USM Holdings, который, в частности, контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group.
Абрамович за последний год поднялся в рейтинге на четыре позиции — с 13 строчки на 9. По оценке издания, стоимость его активов увеличилась на 1,8 млрд фунтов и составила 11,22 млрд (14,58 млрд долларов). Абрамович владеет футбольным клубом "Челси", также ему принадлежат 62,74% кипрской компании Lanebrook, которая контролирует металлургический и горнодобывающий холдинг Evraz.
Фридман попал в рейтинг Sunday Times впервые. Он занял 10 место. Согласно информации издания, его состояние составляет 10,9 млрд фунтов (14,17 млрд долларов). Ранее Forbes признавал Фридмана, являющегося совладельцем "Альфа-групп", самым богатым жителем Лондона.
Первую строчку заняли индийские бизнесмены Шри и Гопи Хиндуя, владеющие компанией Hinduja Group. Их состояние оценивается в 22 млрд фунтов (28,6 млрд долларов). Второе место заняли основатели Trans World Group братья Дэвид и Саймон Рубен. Их состояние оценили в 18,66 млрд фунтов (24,258 млрд долларов). Тройку замыкает британский миллиардер Джим Ратклифф, основатель и глава нефтехимической компании Ineos. Стоимость его активов оценили в 18,15 млрд фунтов (23,59 млрд долларов).
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