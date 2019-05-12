МВД предупредило о росте числа ДТП из-за уменьшения размера знаков

В МВД России заявили, что использование более мелких дорожных знаков может привести к увеличению аварий, передает ТАСС.
С 1 мая в России должен начать действовать национальный ГОСТ, разрешающий устанавливать в городах дорожные знаки уменьшенного размера. Знаки размером 40×40 сантиметров и даже 35×35 сантиметров в качестве эксперимента установили в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. Предполагается, что они должны появиться на нескоростных улицах, чтобы улучшить их внешний облик.
"Учитывая, что данный предварительный национальный стандарт не включен в перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории РФ, полагаем, что его применение на добровольной основе может повлечь риски возникновения дорожно-транспортных происшествий", — заявили в министерстве.
Также в ведомстве отметили, что на сайте Росстандарта нет информации о нововведении, позволяющем с 1 мая устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера. Там указана только ссылка о действующем статусе предварительного национального стандарта.
Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что отдельные нормы указанного документа противоречат стандартам в области организации и безопасности дорожного движения, ПДД, а также Конвенции о дорожных знаках и сигналах, которую Россия ратифицировала.
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