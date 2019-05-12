Медики назвали причину аритмии у людей без вредных привычек

У людей, которые не страдают от ожирения и в целом ведут здоровый образ жизни, а также не имеют соответствующую генетическую предрасположенность, может развиться аритмия из-за стрессов, пишет "Российская газета" со ссылкой на Medicalxpress.

Согласно оценкам специалистов, 75% жителей планеты даже не подозревают, что у них есть нарушения ритма сердца. То есть, заболевание может протекать без клинических проявлений.

Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) отметили, что в результате стресса в сердечной мышце развиваются обратимые изменения, при которых сократительная функция сердца больше зависит от содержания ионов кальция в органе, чем в норме.

Так, в стрессовой ситуации определенный сердечный белок получает сигнал от другого белка, в результате обеспечивается эффективная доставка кальция.

"Процесс вызывает повышение сердечного ритма, который нормализуется после того, как исчезает белковый сигнал. При затяжном стрессе привычный для сердца механизм нарушается и возникает аритмия, которая со временем может прогрессировать", — пояснил доктор Филип Ван Петегем.

Обычно недуг фиксируется при проведении ЭКГ, холтеровского мониторирования. Особенно опасное состояние возникает, когда аритмия сочетается с ишемической болезнью сердца или гипертонией. В этом случае пациенту грозит остановка сердца или фибрилляция желудочка.