Новосибирские блогеры заменили свечи в автомобиле на обычные карандаши

Новосибирские блогеры с YouTube-канала "Гараж 54" занялись поисками альтернативы свечам зажигания и нашли ее в виде обычных карандашей для черчения, пишет "Российская газета".
Из обычных свечей блогеры вытащили все содержимое, зафиксировали внутри "холодной сваркой" куски карандашей, аккуратно вкрутили в цилиндры и повернули ключ зажигания. Главная идея — грифель является неплохим проводником, если верить школьному учебнику физики.
Впрочем, грифель хоть и хороший проводник, но вот карандаш лопнул, не выдержав давления.
Ранее эти же блогеры поставили магниты вместо подвески, электродрель вместо двигателя и канализационные люки вместо колес.
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